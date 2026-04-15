O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), e o presidente da Companhia de Urbanização (Comurg), Cléber Aparecido Santos, reafirmaram, nesta terça-feira (14), em discursos durante o lançamento da “nova Comurg”, que a corrupção na empresa ao longo dos anos foi responsável por provocar graves prejuízos financeiros e ao serviço prestado. O evento foi realizado em uma tenda montada em frente à sede da companhia, na Vila Aurora.\n“Era uma instituição que havia se tornado símbolo de tudo o que não pode existir em uma empresa pública: décadas de uso político do quadro de pessoal, estruturas de poder sobrepostas criadas para servir a interesses particulares, dívidas que cresciam na sombra, serviços que se deterioravam e uma cultura organizacional na qual a regra era ocultar informação e a prestação de contas era inexistente”, disse o presidente. “Por décadas, a Comurg foi administrada com uma lógica que eu chamaria de predatória. A companhia existia para servir ao sistema e não à cidade”, declarou Santos.