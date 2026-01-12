Adonídio Neto (Diomício Gomes / O Popular)\nO prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), empossou nesta segunda-feira (12) o auditor fiscal Adonídio Neto como novo titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços (Sedicas). A cerimônia ocorreu no Paço.\nAdonídio foi indicado pelo Fórum das Entidades Empresariais de Goiás (FEE). Ele já exerceu os cargos de delegado regional de Fiscalização de Goiânia, superintendente executivo da Receita Estadual, subsecretário de Atração de Investimentos, subsecretário de Políticas Públicas de Obras e Saneamento e secretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços.\nAuditor fiscal Adonídio Neto é convidado para assumir a Sedicas em Goiânia\nMabel confirma auditor em secretaria que 'não avançou um milímetro'\nA Sedicas estava sem titular desde dezembro do ano passado, quando a interina, Bárbara Jullienny de Sousa, deixou o comando da pasta. Ela havia assumido a pasta em setembro, depois da exoneração do então titular Diogo Franco, que é irmão do vereador Igor Franco (MDB).