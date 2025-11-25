A Prefeitura de Goiânia encaminhou à Câmara Municipal, nesta segunda-feira (24), um projeto de lei que prevê o pagamento de um bônus especial a servidores da educação no mês de dezembro. O benefício, que pode chegar a R$ 10 mil, deverá ser pago a profissionais em exercício na rede municipal, com valores variáveis conforme a carga horária e a função desempenhada.\nPela proposta, servidores administrativos receberão R$ 2,5 mil. Para professores, o valor será de R$ 5 mil para jornadas de 30 horas semanais, R$ 6,6 mil para 40 horas e R$ 10 mil para cargas de 60 horas. O pagamento, segundo o Executivo, será destinado apenas a quem estiver em efetivo exercício no mês.\nA administração municipal afirma que os recursos para o bônus vêm de economias internas feitas pela Secretaria de Educação, como desocupação de prédios e galpões alugados e redução de gastos nas unidades educacionais. O projeto ainda precisa ser analisado pelas comissões e votado em plenário.