O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), encaminhou nesta terça-feira (30) ao Legislativo o projeto de lei que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais para o ano de 2026, a data-base. A proposta prevê um índice total de 4,26%, que será aplicado tanto para o Executivo quanto para a Câmara de Goiânia, alcançando servidores ativos, inativos, pensionistas e também os agentes políticos. O impacto previsto no texto é de R$ 52,5 milhões anual.\nA implementação do reajuste não será imediata nem retroativa à data-base da categoria (prevista em maio). O texto estabelece um escalonamento que utiliza como referência a tabela de vencimentos de junho de 2026. Assim, a Prefeitura pretende realizar o pagamento em duas parcelas, sendo 2,26% a partir de 1º de julho; e 2% a partir de 1º de agosto.