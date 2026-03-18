A Prefeitura de Goiânia estuda um modelo para que a Companhia de Urbanização (Comurg) tenha um sócio. Apesar de a medida ainda estar em análise, o prefeito Sandro Mabel (UB) mencionou, nesta terça-feira (17), a possibilidade de vender um porcentual da empresa pública. A medida faz parte de estratégia para que as mudanças promovidas durante o seu mandato sejam duradouras.\n“Para perenizar a empresa, fazer um bom trabalho, crescer, atender outros municípios, tem toda essa possibilidade, ela tem que ter um sócio que possa… Eu vi esse modelo na Itália. A municipalidade tem 51% e o resto põe na bolsa, arruma um sócio que compra essa parte. É difícil arrumar um sócio porque a empresa tem muita dívida, mas nós estamos tentando modelar de uma forma que possa ter o atrativo de alguém entrar”, disse o prefeito.