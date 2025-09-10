Após o ex-líder de Governo Igor Franco (MDB) subir à tribuna da Câmara Municipal de Goiânia na manhã desta terça-feira (9) para rebater, em tom inflamado, as declarações do prefeito Sandro Mabel (UB) sobre infidelidade e indicações que totalizavam R$ 200 mil na estrutura administrativa, na semana passada, ao menos seis servidores comissionados ligados ao emedebista foram exonerados em edição do Diário Oficial do Município (DOM) publicada no início da noite desta terça.\nDos nomes, cinco ocupavam postos de gerência ou diretoria dentro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Agricultura e Serviços (Sedicas), pasta chefiada até o mês passado por Diogo Franco, irmão do ex-líder. O sexto estava lotado na Secretaria Municipal de Comunicação (Secom).\nAo POPULAR, o vereador confirmou que as demissões são de comissionados indicados por ele, sem dar detalhes. Na sessão, nos novos ataques ao prefeito, Franco exibiu trechos das declarações de Mabel sobre ele no telão - que classificou de “idiotas” -, cobrou respeito e o chamou de “mentiroso”. “Fala que eu tinha 200 mil reais em cargos. Cadê esses cargos, prefeito mentiroso? Mentiroso! Me escarnecendo, falando mal de mim por onde anda, espumando o canto da boca. Limpa sua boca para falar de mim, prefeito! Eu tenho uma história nessa cidade”, disse o ex-líder.