O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), se reunirá com os vereadores da capital na manhã da próxima segunda-feira (14), no sexto andar do Paço Municipal, para esclarecer questionamentos e apresentar o projeto de lei que cria o fundo imobiliário municipal.\nO Executivo enviou a proposta esta semana à Câmara e o texto já é visto como “polêmico” pelos vereadores, que reforçam o questionamento sobre a ausência da listagem de áreas anexada à matéria e indicam resistência em dar “cheque em branco” ao prefeito.\nA secretária de Governo, Sabrina Garcez, reitera que o entendimento do Paço é o de incorporar as áreas ao passo que elas forem avaliadas durante o processo. Sabrina também rebate apontamentos de que a Prefeitura “venderá áreas” e diz que o “diálogo” com os parlamentares será essencial para garantir a tramitação do projeto.