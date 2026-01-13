O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), modulou o discurso sobre a possibilidade de acionar a Justiça contra a estadualização da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) e procurou amenizar os recentes embates com o governador Ronaldo Caiado (UB), dizendo que “não há brigas nessa história”.\n“A questão estrutural nós estamos observando, analisando, chamamos uma pessoa técnica para poder analisar”, disse Mabel, respondendo sobre levar adiante a judicialização. E completou: “Agora, o sentimento meu com o governador… Não existe briga nessas histórias. É um sentimento que nós temos que trazer dentro da legalidade. Eu tenho o maior respeito pelo governador e, sobretudo, nessa área de transporte coletivo. Eu, como prefeito de Goiânia, elegi que o transporte coletivo é prioridade em Goiânia.”