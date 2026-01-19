-POP_MabelCirurgia_190126 (1.3363301)\nO prefeito de Goiânia Sandro Mabel (UB) ficará afastado das atividades por uma semana para se submeter a procedimentos cirúrgicos, conforme informou em vídeo divulgado nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (19). O prefeito detalhou que o prazo total de recuperação é de 15 dias, mas que o repouso mais rigoroso se concentra na primeira semana (assista ao vídeo acima).\nNa última sexta-feira, eu tive que fazer uma cirurgia nas veias da perna, com diversas veias entupidas, e como eu já tive trombose, o médico achou importante tirar essas veias entupidas. Isso requer um repouso de uma semana, então até a próxima sexta-feira eu estarei não podendo movimentar”, disse Sandro Mabel.\n-WEBSTORIES - Mabel passa por cirurgias e deve ficar afastado por uma semana; vídeo (1.3363445)