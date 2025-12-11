A Prefeitura de Goiânia publicou nesta quarta-feira (10) o decreto do prefeito Sandro Mabel (UB) que prorroga a calamidade pública na área da saúde na capital por mais seis meses a partir de 1º de janeiro. Depois de todo o primeiro ano de gestão sob a vigência da condição, a gestão aponta a permanência de dificuldades financeiras e operacionais “latentes” e, além do decreto, enviou ofício à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) que analisará a solicitação.\nDeputados estaduais ouvidos apontam que haverá debate na Casa, principalmente por conta da resistência enfrentada pela gestão municipal para alcançar a primeira renovação, em julho deste ano. Na oportunidade, no entanto, havia também a manutenção do status para a Secretaria Municipal da Fazenda, o que gerou os maiores questionamentos entre os parlamentares tanto da base quanto da oposição, além de parecer contrário do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM/GO)