Em meio ao travamento de mais da metade dos projetos de lei enviados ao longo deste ano à Câmara Municipal de Goiânia, o prefeito Sandro Mabel (UB) pediu aos vereadores da base aliada uma “força-tarefa” para aprovar ao menos sete projetos considerados “prioritários”, antes do fim do ano. A cobrança foi feita em reunião fechada, no Paço, com 19 parlamentares presentes, no fim da manhã desta segunda-feira (1º).\nAlém da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026, Mabel sinalizou que quer a aprovação definitiva de duas propostas para a Educação (sendo elas, o Pafie; e o Programa Escola-Viva); a autorização para a Prefeitura contrair empréstimo de R$ 132 milhões junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES); a ampliação da Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (Cosip); a abertura de crédito adicional de natureza especial de R$ 21 mil (PPP); e a alteração de regras sobre concessões, PPPs, garantias e vinculação de receitas.