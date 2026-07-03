O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), deve ir ao Legislativo municipal na próxima segunda-feira (6), às 8 horas, para a prestação de contas relativa ao primeiro quadrimestre deste ano. O ofício com a confirmação da agenda foi enviado pela secretária de Governo, Sabrina Garcez, na tarde desta quinta-feira (2), para a Câmara Municipal de Goiânia. A informação foi antecipada pelo Giro.\nA audiência é realizada pela Comissão Mista, cujo presidente é o vereador Cabo Senna (Mobiliza). Ele não deve conduzir a sessão na ocasião, por estar ausente, em virtude de uma viagem. Em seu lugar, assumirá o vice-presidente do colegiado, Léo José (SD), aliado do Paço.\nA prestação de contas tinha sido agendada inicialmente para a última segunda-feira, dia 29 de junho, mas foi desmarcada pelo próprio Paço com o argumento de dar prioridade à votação do projeto de lei que pede autorização para empréstimo de US$ 60 milhões (aproximadamente R$ 310 milhões), junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para as obras da segunda etapa do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama II). Na ocasião, o projeto seria votado na Comissão de Finanças, Orçamento e Economia da Casa.