-POP_BONUS_PROFESSORES_9_10_2025 (1.3321959)\nO prefeito Sandro Mabel (UB) enviou à Câmara Municipal de Goiânia um projeto de lei que propõe o pagamento de um bônus especial de até R$ 5 mil a servidores da Educação, com jornada de 30 horas semanais. Segundo a prefeitura, servidores administrativos também receberão até R$ 2,5 mil. Os valores devem ser pagos em parcela única no mês de dezembro.\nEm vídeo divulgado na rede social do prefeito, ele diz que o compromisso do município com a educação é total (veja acima). “Abrimos 10 mil vagas nos Cmeis, estamos ampliando as salas para o ensino mais inclusivo, vamos implantar as lousas digitais ainda em novembro e muito mais”, disse.\nA autorização para o Projeto de Lei foi assinada nesta quarta-feira (9) e deverá ser levada à Câmara para que os vereadores possam votar.