Com planos de fazer empréstimos para as áreas de infraestrutura e informatização, a Prefeitura de Goiânia comemorou o aumento da nota de Capacidade de Pagamento (Capag) de C, em 2025, para A, em 2026, junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O resultado indica maior possibilidade de contratar crédito com garantia da União, o que leva a condições mais vantajosas (juros baixos e prazos maiores).\nO prefeito Sandro Mabel (UB) disse ao POPULAR que o Paço planeja dois grandes empréstimos de infraestrutura, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Caixa Econômica Federal. Há planos de outra contratação para informatização com o Banco do Brasil.\nA Capag é apurada pela STN, órgão federal ligado ao Ministério da Fazenda, com a finalidade de identificar o risco de um ente subnacional não honrar uma operação de crédito. De acordo com a STN, o resultado positivo de 2026 (que considera números fechados em 2025) ocorreu após melhora nos indicadores de poupança corrente e de liquidez relativa.