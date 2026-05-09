Auxiliares do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), trabalham em uma nova análise de prioridades da gestão, para definir obras e outras ações que serão entregues dentro do mandato. A informação nos bastidores é que entram na lista a construção de Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), finalização de intervenções na Avenida Leste-Oeste e parte das obras do Parque Linear Macambira Anicuns (Puama).\nEntre as prioridades estão ainda obras de drenagem, pontes de ligações entre os bairros, além de ações fatiadas para a requalificação do Centro da capital. O Programa de Autonomia Financeira das Unidades de Saúde (Pafus) também está no topo da agenda, mas depende de aprovação na Câmara.\nCom um ano e quatro meses de gestão, Mabel demonstra insatisfação com o ritmo dos processos internos necessários para que licitações sejam realizadas (o prazo médio é de cerca de 8 meses) e solicitou medidas para desburocratizar as etapas. Mesmo neste cenário, pessoas próximas ao prefeito afirmam que ele segue confiante de que entregará marcas do mandato.