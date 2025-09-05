Depois de o ex-líder de Governo, Igor Franco (MDB), usar a tribuna da Câmara Municipal de Goiânia, na manhã desta quinta-feira (4), para dizer que tem sofrido supostas “retaliações” do Paço após ter sido destituído do cargo, o prefeito Sandro Mabel (UB) rebateu as declarações do emedebista e afirmou que “tem muita gente que vai colher o que planta”. Negando represálias, Mabel declarou, no entanto, que por outro lado “não vai atender uma pessoa que está afrontando o município, não está ajudando num momento difícil” e disparou que os parlamentares se queixam de sua gestão pelo fato de ele ter “acabado com a mamata”.\n“O cara é líder do governo. Quem é líder tem que ser fiel ao governo. Quem é infiel, você não é obrigado. Vai ter o quê? Os mesmos privilégios? Não. Ele vai ser como todos os vereadores que nós tratamos muito bem, todos eles vamos tratar igual. Agora, ele (Franco) tinha 200 mil reais de cargo, eu fui descobrir isso agora também. Vai perder essas regalias. Aí, reclama. Todo mundo que perde alguma coisa, reclama. É por isso que as pessoas reclamam de mim. É que eu acabei com a mamata. Tinha umas tetas gordas que o pessoal estava mamando. Eu enxuguei elas”, disse Mabel.