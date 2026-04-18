O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), reclamou que o tempo de mandato é exíguo e sinalizou que o andamento dos projetos tem gerado dificuldades na administração. As queixas do gestor foram feitas nesta sexta-feira (17), no Paço, em discurso durante a cerimônia de posse dos novos secretários municipais da Fazenda, Oldair Marinho, e da Articulação Institucional e Captação, Danielle Gomes de Oliveira. Ao se dirigir aos auxiliares empossados, Mabel cobrou celeridade.“Nós precisamos botar essa Goiânia para andar com mais velocidade e estamos começando a pegar o ritmo. O duro é que o mandato é muito curto, e quando você vai ver, já passou praticamente um ano e meio do mandato, só tem mais dois anos e meio e acabou o mandato, né?”, disse Mabel, em tom descontraído, para completar: “Em dois anos e meio o que você não fizer rapidinho para construir não sai. Então, por falta de projetos, isso tudo nos deixa com maior dificuldade.”Ao dizer que a Prefeitura está entrando agora em uma “segunda fase”, Mabel retomou, em sua fala, dificuldades vividas na “primeira fase”, quando assumiu a gestão, em janeiro do ano passado, citando especialmente problemas relacionados às finanças do município, à crise na Saúde, e os impasses com a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg). Nesse sentido, conforme afirmou o prefeito, a intenção para os próximos dias é acelerar ações da Prefeitura voltadas para a mobilidade urbana, transporte público e zeladoria. Contudo, ao se dirigir ao novo titular da Fazenda, Mabel chegou a transmitir questionamentos sobre o orçamento e a disponibilização de recursos, alegando que o “governo é caro mesmo” e reafirmando queixas sobre burocracias internas.“Nós temos aí uma série de projetos também grandes que a cidade precisa. A cidade de Goiânia não tem projetos, é impressionante. Então, nós estamos fazendo aí 190 e tantos projetos que nós precisamos acelerar cada vez mais - que todos eles têm um problema daqui, outro dali, e não é simples fazer isso. É um governo caro mesmo, você vê que em dois mandatos, quanta dificuldade enfrenta. Às vezes tem dinheiro no caixa, não tem jeito de fazer”, disse o prefeito.Logo na sequência, Mabel ainda disse ter sido informado pelo novo auxiliar que “dinheiro no caixa não vai ser problema”, e se dirigiu aos novos empossados: “Hoje nomeei um que arrecada e o outro que gasta. Um equilíbrio bom do negócio. Coloquei um que arrecada que é homem, que tem cara feia, duro, que nem nós somos, e uma mulher que já está acostumada a gastar. Então fica mais fácil de cada um desempenhar sua função”, declarou. EmpréstimosAcerca da questão financeira, o prefeito voltou a demonstrar entusiasmo com o aumento da nota de Capacidade de Pagamento (Capag) da Prefeitura de C, em 2025, para A, em 2026, junto à Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Ele atribuiu o resultado obtido, revelado pelo POPULAR, ao trabalho conjunto “dos secretários e dos vereadores”, e ainda disse que a melhoria da nota já teria redundado em ofertas de empréstimos de bancos. “Então, senhores bancos, vocês apertem o passo que só essa semana eu já recebi do Banco Mundial, do Banco Interamericano, do banco não sei o quê, tudo que é banco que agora quer emprestar pra nós. E como nós estamos com a questão do endividamento bom, então vocês apertem o passo aí, porque senão nós vamos emprestar por outros bancos aí. Então melhora o empréstimo, taxa de juros, aperta aí, porque agora nós estamos A, estamos enjoados”, disse Mabel. O POPULAR mostrou na segunda-feira (13) que, uma vez que o resultado da Capag indica maior possibilidade de contratar crédito com garantia da União, com condições mais vantajosas (juros baixos e prazos maiores), o Paço já planeja dois grandes empréstimos de infraestrutura, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Caixa Econômica Federal. Há planos de outra contratação para modernização tecnológica com o Banco do Brasil.As mexidas efetuadas por Mabel no primeiro escalão ocorreram diante de insatisfações do prefeito com o ritmo e a viabilização de obras da gestão. No caso da Fazenda, Oldair assumiu o lugar de Valdivino de Oliveira, que deixou o cargo para assumir a Secretaria da Economia do Distrito Federal, na gestão da governadora Celina Leão (PP). Graduado em ciências contábeis e especialista em gestão pública, Oldair era superintendente do Tesouro da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz). Já na Secretaria Municipal de Articulação e Captação (Secap), Danielle entrou no lugar de Vanderlei Toledo Júnior, que seguirá na pasta, mas agora na função de subsecretário. Graduada em engenharia da computação com MBA Executivo em Inteligência e Negócios, ela foi secretária-adjunta da Secretaria-Geral de Governo (SGG) na gestão do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD). Com a mudança, Vanderlei ficará responsável por cuidar especificamente das emendas impositivas e do programa Obras Cidadãs, ambos de interesses dos vereadores.Estiveram presentes na solenidade de posse dos secretários, além de suas famílias e autoridades, os vereadores governistas Denício Trindade (UB), Rose Cruvinel (UB), Sargento Novandir (Democrata), Markim Goyá (PRD) e Tião Peixoto (PSDB).