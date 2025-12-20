Após a Prefeitura de Goiânia ter sofrido nova derrota na Câmara Municipal na manhã desta sexta-feira (19) com a aprovação na Comissão de Finanças, Orçamento e Economia (CFOE) do projeto de lei de Lucas Vergílio (MDB) que revoga a Taxa de Limpeza Pública (TLP) - a chamada taxa do lixo -, o prefeito Sandro Mabel (UB) afirmou ao POPULAR que a proposta somente avançou “por bobeira dos caras da comissão” e voltou a reforçar que, caso seja referendada pelo plenário em segundo turno, irá vetar a matéria e até judicializar a revogação.\n“Esse projeto é muito difícil, foi bobeira dos caras da comissão ter deixado passar. Vai colocar todos eles em dificuldade, porque eles podem até votar mas a taxa não vai cair. Nós vamos ter que vetar - e se eles derrubarem o veto nós vamos responsabilizar todos eles. Não tem o que fazer. Eu vou chamar o órgão que fiscaliza isso e dizer: ‘Olha, a Câmara revogou.’ E vou judicializar. Não tem como tirar a taxa, esquece”, disse o prefeito.