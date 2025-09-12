Nove meses depois de determinar a suspensão das adesões a atas no município de Goiânia, o prefeito Sandro Mabel (UB) assinou novo decreto que retoma a modalidade para compras de bens e serviços, com exigência de autorização por parte do Comitê de Controle de Gastos da Prefeitura. Apesar da ordem de suspensão de janeiro deste ano, a gestão autorizou algumas adesões, no valor total de R$ 185 milhões (veja quadro), ou manteve processos do mandato do ex-prefeito Rogério Cruz (SD).\nO novo decreto busca regularizar esses casos e ampliar o número de adesões. A atual gestão alega que haverá novas regras para evitar irregularidades. O prefeito já manifestou intenção de usar a modalidade para bancar obras e serviços em bairros a pedido de vereadores, em meio à articulação para reestruturar a base de apoio na Câmara de Goiânia.