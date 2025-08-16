Em busca de distensionar a relação com parte da base aliada no Legislativo, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), deu início, nesta sexta-feira (15), a uma nova série de encontros fora da agenda oficial com vereadores que assinaram o requerimento pela criação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar o contrato e os serviços do Consórcio Limpa Gyn na capital.Na nova tentativa de reverter a primeira grande derrota na Câmara Municipal de Goiânia, Mabel deve seguir com as tratativas informais ao longo de todo o fim de semana, durante agendas em regiões da capital. Como parte da estratégia de reaproximação com o Legislativo, há a previsão de café da manhã para a próxima segunda (18) no Paço com todos os 37 vereadores.Aliados do prefeito dizem que a iniciativa também tem por objetivo a “contenção de danos maiores” caso a desmobilização da comissão não alcance êxito. Em outra frente, o Paço também busca, com a ação, baixar a temperatura na relação com os vereadores de olho nos projetos de lei da Prefeitura que já foram enviados e os que estão sendo preparados para envio, como é o caso da reestruturação do Instituto Municipal de Assistência à Saúde e Social dos Servidores Municipais (Imas). Com três signatários (Coronel Urzêda, Vitor Hugo e Willian Veloso) e mesmo sem a CEI ter sido instalada, o Partido Liberal (PL) adiantou-se e definiu, em reunião nesta sexta, que não indicará nenhum membro da sigla para compor uma das sete vagas do colegiado. “São 120 dias de CEI. Definimos que a participação ao longo de todos esses dias nos traria muitas dificuldades porque temos um pacote de projetos de lei que queremos apresentar neste segundo semestre”, diz Willian Veloso.Nesta sexta, três dias após a criação da CEI, o presidente Romário Policarpo (PRD) enviou o requerimento, apresentado por Cabo Senna (PRD) em 10 de julho com a assinatura de 16 nomes da base e independentes -, para análise da Procuradoria-Geral da Casa. A expectativa é que a comissão seja instalada na semana que vem.O avanço da comissão só ocorre após publicação no Diário Oficial do Município (DOM), que pode ser realizada pelo presidente da Câmara Municipal de Goiânia imediatamente depois de o requerimento ser lido em plenário, e sem necessidade de procedimentos adicionais. Até lá, os vereadores que respaldam a comissão são autorizados a retirar seus nomes.Nos bastidores, a leitura é de que a demora de Policarpo em ter enviado o requerimento para análise da Procuradoria teria sido com o intuito de “ganhar tempo”, a pedido dos próprios signatários da CEI, apesar de o regimento interno do Legislativo não definir a obrigatoriedade do parecer jurídico.Após definição e a notificação pela presidência, lideranças partidárias têm 48 horas para indicar os membros da comissão, mesmo prazo para a nomeação dos vereadores, de forma que assegure a representação proporcional dos partidos e blocos. Na sequência, a instalação deve ser feita também no mesmo período, já com a previsão de estrutura e recursos necessários para o funcionamento.PressãoA CEI é considerada um instrumento político para pressionar Mabel por mais espaço na Prefeitura. Parte dos signatários começou a alegar o contrário durante a semana passada, após a criação da comissão, adotando o discurso de que a CEI tem por única finalidade “trazer melhorias para a cidade”. Entretanto, o POPULAR apurou que as queixas prevalecem nos bastidores. Parlamentares reclamam do “desprestígio” da Câmara em relação ao Executivo, do tratamento do prefeito com os vereadores, da falta de atendimento de secretários, da lentidão nas nomeações de cargos comissionados, dos vetos do Executivo a projetos de lei considerados “simples”, e da demora no pagamento das emendas impositivas. No âmbito do “desprestígio”, os vereadores apontam como exemplo a dificuldade em dar andamento a obras nos bairros onde têm parcela do eleitorado. No dia 7 de agosto, em entrevista ao Giro, Mabel adiantou, ao se dizer irredutível quanto à pressão dos vereadores por mais espaço, que fará R$ 1 bilhão em obras por ano a partir de 2026 e entregará 60 pequenas obras por mês. “Serão quase duas por vereador e vou entregar nas bases deles. São obras pequenas que a comunidade quer. Vai ser difícil vereador ficar na oposição”, disse o prefeito na ocasião.No entanto, por outro lado, o POPULAR mostrou na quinta que já surgem preocupações sobre os desdobramentos da comissão, caso ela seja instalada, dentre elas a de que o ex-secretário de Infraestrutura e atual presidente regional do Solidariedade, Denes Pereira, seja um dos possíveis convocados. Ele esteve à frente da Seinfra na gestão Rogério Cruz (SD) até junho de 2024, quando se afastou após ser alvo da Operação Transata, da Polícia Civil (PC), que investiga fraudes em licitações e contratos da Prefeitura. Denes foi responsável justamente pela assinatura do contrato com o Consórcio Limpa Gyn, ainda em março de 2024. O principal temor é que a convocação do presidente da sigla respingue em vereadores do SD que assinam o requerimento de instalação da CEI, como Léo José e Welton Lemos.