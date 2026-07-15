O prefeito Sandro Mabel (União) sancionou o projeto que concede aumento de 4,26% aos servidores públicos de Goiânia. A medida beneficia servidores ativos, aposentados e pensionistas dos poderes Executivo e Legislativo, com exceção das categorias que possuem legislação própria. O impacto previsto pela prefeitura é de aproximadamente R$ 52,5 milhões por ano.\nSegundo o cronograma, o pagamento será feito em duas parcelas: 2,26% a partir de 1º de julho e 2% a partir de 1º de agosto. O parcelamento ocorre em razão dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).\nComissão aprova data-base com reajuste de 4,26% pago em 2 etapas\nCCJ da Câmara aprova data-base municipal\nMabel quer requalificar gastos com pessoal\nAlém disso, o aumento não se aplica aos servidores da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), aos Agentes de Combate às Endemias (ACE) e do magistério. Essas categorias seguem regras próprias para a definição de seus reajustes.