O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), iniciou seu discurso, nesta quinta-feira (2), durante a prestação de contas à Câmara, na Comissão Mista, com pedidos de desculpas aos vereadores por declarações feitas no início desta semana. No entanto, o gestor deixou o plenário antes do fim da reunião, o que provocou nova onda de reclamação dos parlamentares.\n“Se em algum momento fiz referência que possa ter ofendido alguém, ou a pessoa ter se sentido ofendida, tenha certeza que é involuntária. Discussão política, não tem nada pessoal. Não quero ter problema pessoal com ninguém, sempre digo que tenho um respeito muito grande pela Câmara, pelos vereadores e vereadoras”, declarou. Mabel fez referência direta ao presidente da Mista, Cabo Senna (PRD).\nO prefeito argumentou que situações inversas também acontecem. “Muita gente chega, sobe na tribuna, xinga você. Faz, discute… Mas tenho certeza que não tem nada pessoal, faz parte da política”, afirmou Mabel.