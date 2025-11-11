O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), sinalizou, nesta segunda-feira (10), a possibilidade de discutir mudanças no Orçamento de 2026 com a finalidade de aumentar o valor das emendas impositivas dos vereadores. O aceno foi feito durante reunião, no Paço Municipal, com o presidente da Câmara, Romário Policarpo (PRD), o 1º secretário, Henrique Alves (MDB), e o líder do governo, Wellington Bessa (DC).\nA proposta de Lei Orçamentária Anual (LOA) 2026 prevê que os vereadores poderão indicar o destino de R$ 177,5 milhões. O montante é um pouco maior do que o do ano passado, quando os vereadores tiveram R$ 176 milhões.\nNo entanto, como houve aumento na quantidade de vereadores, de 35 para 37 (resultado de projeto de lei aprovado sob justificativa de aumento da população goianiense para 1,4 milhão de habitantes), o valor individual caiu, de R$ 5 milhões na LOA 2025 para R$ 4,7 milhões no Orçamento do próximo ano.