A Prefeitura de Goiânia enviou, nesta quinta-feira (11), projeto de lei à Câmara em que solicita autorização para empréstimo de US$ 60 milhões (cerca de R$ 310 milhões, em cotação atual) para obras da segunda etapa do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama II). A contratação será feita com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com garantia da União.\nNa justificativa da matéria, o prefeito Sandro Mabel (UB) afirma que o recurso será aplicado na execução de ações estruturantes voltadas à infraestrutura urbana, drenagem, recuperação ambiental, mobilidade, reassentamento de famílias em áreas de risco, preservação ambiental e fortalecimento institucional no âmbito do Puama.\nNa Câmara, a proposta precisa passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ), primeira votação no plenário, Comissão de Finanças, Orçamento e Economia e segunda análise do plenário. A Prefeitura já enfrentou dificuldade na tramitação de projetos na CCJ, que tem o oposicionista Luan Alves (MDB) como presidente.