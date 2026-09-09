Na Argentina esta semana e com missão prevista para novembro na Europa, o prefeito de Goiânia Sandro Mabel (UB) completará seis viagens internacionais em menos de dois anos de mandato. Quatro delas são em compromissos oficiais, uma particular e uma a convite da Confederação Nacional da Indústria (CNI). A Prefeitura não respondeu ao questionamento do POPULAR sobre os custos das viagens deste semestre.\nAo total, serão 49 dias fora do País, de acordo com as datas registradas em pedidos de licença na Câmara de Goiânia (veja quadro). Mabel foi para a Argentina no último sábado (5) e conclui a agenda nesta quarta-feira (9). No mesmo requerimento ao Legislativo, ele também informou a ausência dos dias 18 a 24 de novembro, quando estará na Bélgica e em Portugal.\nA gestão municipal afirma que a visita à Argentina é “dedicada ao conhecimento de experiências, tecnologias e modelos de gestão de resíduos sólidos que possam contribuir para o aprimoramento da limpeza urbana” da capital. A Prefeitura avalia a possibilidade de adotar soluções semelhantes por aqui, segundo nota da gestão, “com expectativa de redução de custos por meio do ganho de produtividade”.