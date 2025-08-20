O prefeito Sandro Mabel (UB) fez uma visita fora da agenda oficial à Câmara Municipal de Goiânia no fim da manhã desta quarta-feira (20). O prefeito teve reunião a portas fechadas, na Presidência da Casa, com o presidente Romário Policarpo (PRD), o primeiro-secretário Henrique Alves (MDB) e o vereador Thialu Guiotti (Avante), esse último cotado para assumir a liderança de Governo no Legislativo. O encontro, de cerca de uma hora e meia, se estendeu até o início da tarde.\nA movimentação ocorre em meio à expectativa pela instalação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) que deve investigar o contrato e os serviços do Consórcio Limpa Gyn, responsável pela coleta de resíduos na capital. A reportagem apurou que Mabel voltou a demonstrar descontentamento com a comissão, mas teria reforçado que "já não se preocupa mais com a instalação", além de considerá-la “desnecessária”. O prefeito teria dito que seu único receio era em relação ao aterro de Goiânia, ponto que, segundo ele, já foi resolvido.