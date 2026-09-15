O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), pretende realizar uma nova rodada de reunião com vereadores da base, na próxima semana, para esclarecer questionamentos e discutir o projeto de lei que cria o fundo imobiliário municipal, depois do baixo engajamento registrado no primeiro encontro feito nesta segunda-feira (14), no Paço, que contou com apenas 15 de 29 parlamentares governistas convidados.\nNo encontro, a gestão voltou a sinalizar que não enviará a relação dos imóveis à Câmara Municipal de Goiânia, sob a alegação de que a Secretaria de Planejamento e Urbanismo Estratégico (Seplan) ainda está fazendo o levantamento das áreas, cujos valores serão analisados pelo mercado posteriormente.\nEm razão de o fundo imobiliário ser constituído pela receita a partir da alienação ou exploração comercial, pelo Executivo, de bens municipais que não possuem destinação específica nem uso coletivo direto, a ausência da lista das áreas anexadas à proposta continua a ser indagada e foi o principal ponto atacado pelos vereadores.