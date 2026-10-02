Embora tivesse intenção de sancionar a lei que cria o Morar no Centro conforme foi aprovada na Câmara, o prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), foi convencido a vetar trechos da norma para evitar insegurança jurídica. Os dispositivos rejeitados tratam de ampliação de incentivos fiscais e foram incluídos na proposta do Executivo por emenda dos vereadores Romário Policarpo (Cidadania) e Anselmo Pereira (MDB), presidente e primeiro vice-presidente da Casa, respectivamente.\nO veto é mais um desdobramento na conturbada tramitação da matéria na Câmara. O programa é considerado parte relevante da proposta de requalificação do Centro - marca que Mabel busca consolidar em sua gestão -, mas enfrentou turbulência na análise dos vereadores. A nova decisão do prefeito será analisada pelos parlamentares, que poderão manter ou derrubar o veto. O prefeito sancionou a lei na quarta-feira (30).