Prefeito Sandro Mabel em ida à Câmara de Goiânia (Diomício Gomes / O Popular)\nO prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), vetou integralmente a lei que obrigava bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares a oferecerem café sem adição de açúcar ou adoçante aos clientes. O veto foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de sexta-feira (27), com pareceres jurídicos e administrativos. Agora, o texto retorna para nova análise da Câmara Municipal.\nA proposta vetada é de autoria do vereador Henrique Alves (MDB). O texto havia sido aprovado em definitivo pelos vereadores no início de março e determinava que o café fosse servido puro. De acordo com a justificativa do projeto, caberia ao consumidor decidir se desejaria adoçar a bebida com açúcar ou adoçante.\nNo veto, o prefeito argumentou que a medida representa intervenção indevida do poder público na atividade econômica privada e afronta os princípios constitucionais da livre iniciativa e da liberdade econômica.