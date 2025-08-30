Após sofrer ao menos duas derrotas na Câmara Municipal de Goiânia desde o retorno do recesso parlamentar, o prefeito Sandro Mabel (UB) voltou a admitir a redução da base aliada depois da criação da Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn, mas afirmou que o atual grupo ainda é maioria na Casa. “Nós temos 31 vereadores na base. Essa base ela auxilia um pouco. Nós vamos ter uma base com um número mais reduzido um pouco, mas uma base que enfrente todas as paradas que precisam ser enfrentadas”, disse Mabel. “Nós não temos grandes projetos a serem mandados para Câmara no segundo semestre. Tem coisa que é para a cidade, normal. Nós não temos feito aumento de impostos, nós não temos feito nada disso. Nós estamos aí cobrando o imposto para quem deve”, reforçou o prefeito, já iniciando a apresentação de argumentos contrários à revogação da Taxa de Limpeza Pública (TLP), a taxa do lixo.As falas de Mabel foram feitas em coletiva no Paço nesta sexta-feira (29), um dia depois de a Câmara aprovar, em primeira votação, o projeto de lei de autoria de Lucas Vergílio (MDB) contra o tributo. Com 20 votos favoráveis e 13 contrários, a aprovação impôs nova derrota ao prefeito no Legislativo. Mabel reiterou alegações de que a tarifa foi implementada com a finalidade de adequar a capital ao Marco do Saneamento e não infringir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). “Se quero continuar prefeito, tem que existir a taxa de lixo, isso é obrigatório, senão eu entro (sic) na LRF, como os vereadores vão entrar. O município não tem recurso para fazer nada.”Questionado sobre o placar da votação na revogação da taxa, que evidenciou uma minoria alinhada ao Paço, o prefeito disse ter havido problemas de articulação, e voltou a criticar a CEI do Limpa Gyn. “Ali tem um problema com a articulação que começou com essa CEI. E isso aí é uma coisa que nós estamos considerando como parte. É uma CEI completamente descabida no sentido de objetivizar, mas o que eu falei foi exatamente isso: ‘Vocês querem o que na CEI?’ Porque a CEI não tem nenhum fato determinado. Ela é ilegal. Tanto que o próprio juiz ontem deu 72 horas para dizer o que que é a CEI”, reforçou Mabel, acrescentando ter visto a formação dos blocos de vereadores para compor a comissão de forma “ilegal” devido à forma como ocorreu a apresentação dos grupos em plenário na quinta-feira (28).Ao destacar que está disposto a contribuir com as investigações sobre o contrato e os serviços de coleta de resíduos sólidos do Consórcio Limpa Gyn, incluindo os possíveis desdobramentos sobre o segundo aditivo contratual com a empresa, assinado já em sua gestão, o prefeito disse achar que a CEI agora acabou “virando coisa da Justiça”.Vícios na CEI“Não estou querendo que pegue o passado e comece a fazer festa (em relação à gestão do ex-prefeito Rogério Cruz, do SD). Não tem nada a ver com a fiscalização do passado. Estou completamente fora da política há 10 anos. Porém, acho que se nós queremos fazer uma coisa que resolva o problema da população, nós temos que fazer uma coisa que é útil. Sabe qual é o meu compromisso que tenho com coisa errada? Zero. Não sei qual que é a intenção, mas eu acho que essa CEI está muito furada, muito eivada de vícios que entendo que são insanáveis, começando por ela não ter objetivo”, afirmou Mabel. O prefeito tentou encampar, sem sucesso, diversas estratégias ao longo do mês a fim de desmobilizar a comissão, criada em 12 de agosto com o respaldo de 16 vereadores. Na quinta, um requerimento do vereador Léo José (SD) que estabelece regras para a definição das vagas nas CEIs foi aprovado pelo plenário da Câmara. As indicações continuam definidas pela proporcionalidade, dos blocos ou partidos, mas o documento institui um item de desempate que considera a votação dos integrantes do partido ou bloco. As normas já valerão para a composição da CEI, que iniciou a definição dos nomes que devem compor a investigação. Conforme mostra o Giro, além do PL, três blocos de oposição escolheram os indicados, que serão Aava Santiago (PSDB), Pedro Azulão Jr. (MDB) e Welton Lemos (SD). Pelo PL, o nome apontada já havia sido o de Willian Veloso.