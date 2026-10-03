A votação em primeiro turno para o governo de Goiás, neste domingo (4), será definida pelo resultado alcançado pelos candidatos nos quatro principais colégios eleitorais, que juntos representam mais de 81% dos eleitores aptos a votar (veja quadro ao lado). De acordo com cientistas políticos ouvidos pelo POPULAR, o avanço dos postulantes dependerá das ações e estratégias focadas nos diferentes perfis políticos, históricos e econômicos da região metropolitana de Goiânia; do entorno do Distrito Federal; da rota do agronegócio, no Sudoeste e no Sul do estado, além de Anápolis e municípios da região central.\nOs especialistas avaliam o caráter tradicionalmente oposicionista em Goiânia, o “voto volátil” no Entorno de Brasília, o perfil de direita em Anápolis, assim como pragmatismo e conservadorismo nas regiões mais impactadas pelo agro. A avaliação é de que os fatores mais decisivos para a obtenção de vantagem regional ainda são a força da máquina em torno do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), a favor da candidatura de Daniel Vilela (MDB), e a perspectiva de engajamento da base do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em torno do pleito de Wilder Morais (PL), além da eventual retomada de apoios antes dedicados ao ex-governador Marconi Perillo (PSDB).