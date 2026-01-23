Dos 17 deputados federais goianos, a maioria admite que deve trocar de partido ou analisa a possibilidade de mudança para disputar a eleição deste ano, mostra levantamento do POPULAR feito por meio de questionamentos diretos e considerando recentes declarações públicas ou entrevistas dos parlamentares.\nIndefinição de chapa, viabilidade partidária e critérios de competitividade estão entre as principais razões alegadas pelos parlamentares que devem fazer a migração.\nPara as eleições deste ano, deputados federais e estaduais que pretendem trocar de legenda sem o risco de perder o mandato por infidelidade partidária deverão aproveitar o período da janela partidária, um intervalo de 30 dias que ocorrerá entre março e o início de abril.\nPrefeitos do PL citam dúvida sobre Wilder pré-candidato\nDaniel Vilela deixa em aberto fechar aliança com PL em 2026