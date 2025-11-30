A um mês do fim do ano, mais da metade dos projetos de lei enviados pela Prefeitura de Goiânia estão parados na Câmara Municipal. Das 31 propostas encaminhadas este ano, 17 estão travadas em alguma comissão permanente na Casa ou mesmo na Presidência do Legislativo, como mostra levantamento feito pelo POPULAR.\nEm meio a diversos impasses ao longo do ano entre o prefeito Sandro Mabel (UB) e os vereadores, relacionados sobretudo ao atendimento de demandas dos parlamentares, reclamações do “desprestígio” em relação ao Executivo e falta de pagamento das emendas impositivas, o Paço conseguiu a aprovação definitiva de apenas sete matérias - o que corresponde a menos de um projeto por mês.\nCatorze das 17 propostas brecaram justamente na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) - colegiado mais importante da Câmara -, responsável pela análise inicial antes de os projetos serem encaminhados ao plenário. Na CCJ, são dez as propostas que sequer foram pautadas pelo fato de ainda não terem parecer de vereadores designados para a relatoria - como Igor Franco (MDB), Geverson Abel (Republicanos), Lucas Kitão (UB), Bruno Diniz (MDB) e Willian Veloso (PL). O projeto que cria o Conselho Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, por exemplo, ainda não teve relatoria definida.