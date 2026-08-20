“Professor”, “major”, “coronel”, “sargento”, “dr.” e “pastor” estão entre os termos usados por candidatos de Goiás nos nomes de urna, em uma tentativa de se aproximar do eleitorado que se identifica com estes grupos e profissões.\nEntre 890 candidaturas registradas em Goiás para as eleições deste ano, a reportagem encontrou 161 casos em que os postulantes decidiram usar expressões ligadas à Educação, Saúde, segurança pública e religião. Isso quer dizer que pelo menos 18% dos candidatos optaram por esta estratégia.\nNa anterior, em 2022, 193 nomes usaram os mesmos títulos e profissões identificados entre os candidatos de 2026. O número representa 15% dos 1,2 mil registros de candidatura daquele ano. Ou seja, houve queda numérica e aumento proporcional. As informações foram extraídas do portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).