O prefeito de Novo Gama (Entorno do Estado), Carlinhos do Mangão (PL), declarou apoio nesta terça-feira (11) às pré-candidaturas do vice-governador Daniel Vilela (MDB) ao Palácio das Esmeraldas e da primeira-dama Gracinha Caiado ao Senado Federal em 2026.
As falas ocorreram em almoço fechado para empresários, com a presença de Daniel e Gracinha, e foi promovido pelo prefeito logo após evento do Goiás Social, que ocorreu na cidade pela manhã.
"Ninguém está pedindo voto aqui, não. Mas estamos pedindo o apoio para a caminhada que vai começar, com a pré-candidatura da nossa senadora, que eu tenho certeza que será a Gracinha. E pedir apoio para o nosso próximo governador, Daniel Vilela", afirmou Mangão.