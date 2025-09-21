-PROTESTO_PEC (1.3315046)\nOs manifestantes em Goiânia iniciaram o protesto contra a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem, em trâmite no Congresso Nacional, com a concentração na Praça Universitária, no Setor Universitário, e a presença de centenas de pessoas criticando a aprovação do texto durante a semana pela Câmara dos Deputados.\nAlém de faixa com os nomes dos parlamentares goianos que votaram favoráveis à proposta, os presentes também mostram cartazes, bandeiras e criticam o projeto de lei de anistia, cobrando a votação de pautas como a isenção do Imposto de Renda e o fim da jornada 6 por 1.\nO ato foi organizado pelo Fórum Goiano em Defesa dos Direitos, da Democracia e Soberania, que inclui partidos de esquerda, entidades sindicais e movimentos sociais, e começou a sua mobilização por volta de 16h e a previsão é que siga, a partir das 17 horas, em caminhada até a Praça Cívica, onde devem ocorrer os discursos e a maior aglomeração de manifestantes.