Pelo menos seis pessoas precisaram de atendimento médico após um raio atingir o ato em Brasília que aguarda a chegada do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que vem de uma caminhada desde Minas Gerais em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).\nA Polícia Militar afirmou que há seis pessoas em estado grave, que foram encaminhadas ao hospital.\nSegundo a deputada Bia Kicis (PL-DF), os manifestantes estavam apoiados num gradil, na Praça do Cruzeiro, que fica na capital federal, e por isso sofreram os efeitos do raio.\nA deputada diz que agora estão tentando dispersar o ato na praça para evitar mais problemas.\nNikolas chegou a Brasília neste domingo (25) após percorrer 240 km de caminhada de Minas Gerais até a capital federal, mas ainda não chegou à Praça do Cruzeiro, o destino final do percurso. Sob forte chuva, o parlamentar estava acompanhado de cerca de 400 apoiadores e usando colete à prova de balas.