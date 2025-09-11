Uma manobra articulada pelo novo líder de Governo, Wellington Bessa (DC), levou a ser aprovado em primeiro turno o projeto de lei de autoria da Prefeitura que amplia de dois para cinco anos o prazo dos contratos dos servidores temporários da rede municipal de Educação, na manhã desta quarta-feira (10), na Câmara de Goiânia.\nCom votos contrários apenas dos oposicionistas Aava Santiago (PSDB), Edward Madureira e Kátia Maria (ambos do PT), a proposta foi avocada pelo plenário depois de não ter sido discutida nem votada na reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) mais cedo.\nNo colegiado, a matéria constava na pauta e incluía o relatório de Lucas Kitão (UB). Bessa chegou a pedir que a proposta fosse antecipada. Contudo, sob a alegação de “tempo exaurido”, o presidente Luan Alves (MDB) encerrou a reunião da CCJ e o projeto não avançou.