A Comissão de Finanças, Orçamento e Economia (CFOE) da Câmara Municipal de Goiânia adiou, nesta segunda-feira (13), a votação do projeto de lei de Lucas Vergílio (MDB) que revoga a Taxa de Limpeza Pública (TLP), a taxa do lixo. O colegiado aprovou pedido de vistas apresentado pelo próprio autor, que terá sete dias para devolver o texto. Só depois desse prazo uma nova reunião deve ser marcada.\nA votação na comissão é a penúltima etapa antes de o projeto ser encaminhado para o segundo e definitivo turno em plenário. A reunião extraordinária desta segunda foi marcada por queixas de “manobras” vindas de ambos os lados - tanto do grupo favorável à revogação da taxa quanto dos aliados do Paço.\nNenhuma discussão de mérito sobre o projeto chegou a ocorrer. Antes da aprovação do pedido de vistas do autor, o líder do governo, Wellington Bessa (DC), insistiu que fosse votada a requisição de uma diligência à Prefeitura, o que ocasionou divergências entre os vereadores sobre a possibilidade de analisar ambos os requerimentos de forma concomitante.