A Prefeitura de Goiânia lançou, na última quarta-feira (22), o Mapa 360°, ferramenta digital que integra serviços públicos e dados em tempo real. O dispositivo, disponível no site oficial do município, agrupa informações de diferentes secretarias e permite desde a consulta de horários de ônibus até o monitoramento da coleta seletiva e do trânsito.\nAlém de facilitar a localização de escolas, postos de segurança e unidades de saúde com base na posição do usuário, o sistema auxilia na identificação de áreas de risco. O objetivo é agilizar o atendimento emergencial e oferecer rotas seguras a cidadãos em situação de vulnerabilidade.\nVeja como explorar os recursos disponíveis e quais indicadores podem ser consultados agora na capital.\nSegurança\nO Mapa 360° promete contribuir para a segurança pública da capital com fornecimento de dados para o planejamento de semáforos e o desenvolvimento de onda verde e de corredores. A solução digital também irá subsidiar a análise e o planejamento das ações da Guarda Civil Metropolitana (GCM).