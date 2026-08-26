O ex-governador e candidato ao governo estadual, Marconi Perillo (PSDB), anunciou nesta terça-feira (25) que sua candidata a vice-governadora, a produtora rural Jacqueline Zaiden (PSDB), será secretária de estado, caso a chapa seja eleita nas eleições de outubro ao Palácio das Esmeraldas. A confirmação ocorreu em meio à argumentação do tucano sobre a formação de coligação majoritária com poucos partidos e defesa de “independência” para a composição de eventual equipe de governo com “jovens talentos”.\nA nova estratégia, contrária à composição do secretariado nas quatro gestões à frente do governo estadual, passou a ser apresentada depois da frustrada tentativa de Marconi por adesões de possíveis partidos e lideranças insatisfeitos da base aliada ao governador Daniel Vilela (MDB). Durante a pré-campanha, o ex-governador repetiu que “não cabe todo mundo” na vagas disponibilizadas pelo grupo governista, mas lançou a candidatura com a federação PSDB-Cidadania, DC e PRTB.