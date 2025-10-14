O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) buscou capitalizar, nesta segunda-feira (13), a decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que suspendeu a parceria entre o governo de Goiás e o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás (Ifag) para execução de obras em rodovias do estado. O tucano comemorou a determinação e incluiu o tema no discurso da pré-candidatura ao governo estadual.\nAo Jackson Abrão Entrevista e à CBN Goiânia, Marconi reforçou o projeto lançado em 27 de setembro e fez críticas ao modelo adotado pela atual gestão, ao invés da realização de licitações. “Meu adversário está usando e abusando do poder político e da máquina pública todos os dias. Está inaugurando o lançamento de obras com o dinheiro do Fundeinfra, da taxa do agro, que agora foi considerada inconstitucional por uma liminar”, afirmou o tucano.