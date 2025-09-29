O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) lançou a pré-candidatura para a possível quinta disputa ao governo estadual com discurso baseado em suposto “desejo de mudança” entre os eleitores goianos. No evento em que confirmou “aceitar o desafio”, no sábado (27), o tucano focou na retomada de programas e ações realizados nas quatro gestões à frente do Palácio das Esmeraldas, com comparações e críticas à atual administração de Ronaldo Caiado (UB), além de mencionar intenção de “planejar o estado” para o futuro.\nMarconi confirmou a pré-candidatura ao Executivo depois de receber homenagem organizada pela Associação Goiana de Ex-Prefeitos de Goiás (Agexp) e pelo diretório regional do partido, no auditório da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). Durante o encontro, aliados apresentaram convocação para que ele se apresentasse para o pleito de 2026.