Confirmado candidato ao governo, o ex-governador Marconi Perillo encerrou a convenção estadual do PSDB nesta quarta-feira (5) sem a definição dos integrantes da chapa majoritária, principalmente para a vice-governadoria e uma vaga ao Senado, ao lado do ex-procurador-geral da Assembleia Legislativa, Iure Castro (Cidadania). O tucano manteve apostas em possíveis dissidências do grupo liderado pelo governador e candidato à reeleição, Daniel Vilela (MDB), que também realizou convenção conjunta com partidos aliados nesta quarta.\nApesar da expectativa de alteração no quadro, apuração da reportagem aponta que a chapa deverá ser confirmada até a data limite para o registro das candidaturas com a produtora rural Jacqueline Zaiden (PSDB) na vice e o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Formosa, Ernesto Roller (PSDB), ao Senado. Encerrado o período das convenções, os pedidos de registro junto à Justiça Eleitoral devem ser protocolados até 15 de agosto.