O candidato ao governo do estado, Marconi Perillo (PSDB) encerrou a campanha com carreatas em Aparecida de Goiânia e em sua cidade natal, Palmeiras de Goiás.\nAo lado do candidato a deputado federal Professor Alcides (PSDB), na manhã de hoje, o tucano percorreu avenidas de Aparecida, na região Metropolitana de Goiânia, e disse que estava confiante que as eleições em Goiás só serão decididas no segundo turno.\n“Andei o estado de ponta a ponta, em todas as regiões e cidades, ouvindo e dialogando sobre o futuro do estado. Apresentei um bom plano de governo e trabalhei dia e noite, nos últimos 12 meses. Ao terminar, agradeço a Deus por não termos tido nenhuma intercorrência. Fizemos uma campanha pacífica, honesta, entregando compromissos para as pessoas”, disse Marconi.\n“Eu já disse que seja feita a vontade de Deus. Se eu for um instrumento pra promover o bem, quero ira para o segundo turno e vamos crescer”, afirmou.