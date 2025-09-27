O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) confirmou neste sábado (27) a pré-candidatura ao governo estadual em evento realizado no auditório da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). O discurso do tucano encerrou a homenagem organizada pela Associação Goiana de Ex-Prefeitos de Goiás (Agexp) e pelo diretório regional do partido, em que aliados apresentaram convocação a Perillo.\nPrecisamos a partir de agora planejar uma nova estratégia para Goiás. Preparar, com planejamento, para os próximos 30, 40 e 50 anos. Goiás não pode ficar para trás de vizinhos como estamos ficando agora com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Um novo salto de desenvolvimento precisa ser dado e ele começa hoje. E é por isso Agexp, goianos, amigos e amigas que lotam esse auditório, que eu aceito o desafio”, declarou o ex-governador.