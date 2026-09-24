-Debate O Popular e CBN com candidatos ao Governo de Goiás (1.3459676)\nO ex-governador Marconi Perillo (PSDB), candidato ao governo de Goiás, disse que o debate com os governadoriáveis promovido pelo POPULAR e a rádio CBN Goiânia, nesta quinta-feira (24), foi positivo, mas lamentou que o governador Daniel Vilela (MDB), seu adversário, “perdeu a oportunidade de apresentar projeto consistente para Goiás”.\n“Participei de todos os debates, trouxe minhas ideias de forma muito clara, também trouxe informações verdadeiras sobre os meus governos e sobre o que está acontecendo atualmente. Infelizmente, nesse debate, o governador perdeu a oportunidade de apresentar um projeto consistente para Goiás. Fez questão de omitir dados, de não falar a verdade em relação a coisas que eu e outros governadores fizemos”, afirmou o tucano.