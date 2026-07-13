O ex-governador e pré-candidato ao Palácio das Esmeraldas Marconi Perillo (PSDB) garante que tomará decisão sobre o palanque nacional que será defendido por sua campanha ao governo de Goiás, mas negou que exista “caminho natural” para apoio ao senador e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro (PL). O tucano aponta que a definição ainda depende do posicionamento da direção nacional do partido e ressalta que a opção será baseada na “coerência” com as posturas da legenda nas últimas eleições.\nMarconi diz que a decisão só deve ser anunciada na convenção, que ainda não foi agendada, mas tem de ocorrer até o dia 5 de agosto, pelo prazo da Justiça Eleitoral. O ex-governador, no entanto, descarta qualquer possibilidade de composição com a base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A provável definição pelo apoio a Flávio Bolsonaro foi manifestada pelo atual presidente estadual do PSDB, deputado estadual Gustavo Sebba, que tem alinhamento pessoal com o bolsonarismo no estado.