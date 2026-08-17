O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) iniciou neste domingo (16) a quinta campanha ao Palácio das Esmeraldas em comício realizado em Goianésia, com a participação de apoiadores, lideranças tucanas e candidatos da coligação, formada pela federação PSDB-Cidadania, DC e PRTB. O tucano minimizou a entrada na disputa com a menor estrutura dentre os principais candidatos ao governo estadual e convocou os aliados presentes para engajamento nas redes sociais.\nO evento foi marcado pela presença de apoiadores históricos, como os ex-governadores Irapuan Costa Júnior e José Eliton, além dos irmãos empresários e ex-prefeitos de Goianésia, Otávio Lage de Siqueira Filho e Jalles Fontoura. Os dois são filhos do ex-governador Otávio Lage (1966-1971), tratado como referência política de Marconi, assim como os ex-governadores Mauro Borges (1961-1964), Ary Valadão (1979-1983) e Henrique Santillo (1987-1991).