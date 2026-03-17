O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) rebateu nesta segunda-feira (16) as críticas direcionadas pelo governador Ronaldo Caiado (PSD) e pelo vice-governador Daniel Vilela (MDB) em discursos realizados em Jaraguá, no primeiro encontro da base aliada para as eleições deste ano.\n“O governador Ronaldo Caiado afirmou no último sábado, em Jaraguá, durante o lançamento da pré-candidatura de Daniel Vilela, que o povo está cansado de blá-blá-blá. Nesse ponto, ele está certo: os goianos estão mesmo cansados de blá-blá-blá, de mentiras e de promessas vazias. Cansados de ataques a adversários e de tentativas de apagar ou rebatizar obras e programas construídos por outros governos”, disse Marconi, em nota resposta.\nCaiado e Daniel fizeram comparações entre a atual gestão e os governos comandados pelo PSDB, com apontamento de “transformação” do estado, com fim de dívidas com municípios e acusações de corrupção. “Deixo o governo de cabeça erguida e continuando a morar em Goiás. Não tendo que fugir para São Paulo”, afirmou Caiado, em indireta a Marconi. O governador citou as gestões tucanas e disse que é preciso ter memória porque “chegam uns candidatinhos com blá-blá-blá, mas que, quando estiveram no governo, fizeram foi roubar para danar”.